У въехавшего в толпу в Берлине водителя заподозрили психическое расстройство

Власти Германии подозревают, что у 29-летнего мужчины, въехавшего в толпу людей в Берлине, может быть психическое расстройство. Об этом сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на старшего прокурора Себастьяна Бюхнера.

Представитель прокуратуры рассказал, что при обыске в квартире мужчины были найдены лекарства. По предварительным данным, подозреваемый страдает параноидальной шизофренией и до начала суда может быть помещен в психиатрическую больницу.

По его словам, правоохранители также не исключают, что мужчина недееспособен. Инцидент произошел накануне на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург. Автомобиль въехал в людей и магазин, в результате чего один человек погиб и восемь пострадали. В марте подобный инцидент произошел в Бельгии. Автомобиль врезался в толпу людей в Стрели-Бракньи в Бельгии, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали.