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40 минут назад

У водителя, въехавшего в толпу в Берлине, подозревают психическое расстройство

Газета.Ru

Власти Германии подозревают, что у 29-летнего мужчины, въехавшего в толпу людей в Берлине, может быть психическое расстройство. Об этом сообщает телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на старшего прокурора Себастьяна Бюхнера.

У въехавшего в толпу в Берлине водителя заподозрили психическое расстройство
Фото: ReutersReuters

Представитель прокуратуры рассказал, что при обыске в квартире мужчины были найдены лекарства. По предварительным данным, подозреваемый страдает параноидальной шизофренией и до начала суда может быть помещен в психиатрическую больницу.

"Нет никаких доказательств террористической подоплеки этого акта, также можно исключить несчастный случай. Вероятно, это было преднамеренное действие", — сказал Бюхнер.

По его словам, правоохранители также не исключают, что мужчина недееспособен. Инцидент произошел накануне на улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург. Автомобиль въехал в людей и магазин, в результате чего один человек погиб и восемь пострадали. В марте подобный инцидент произошел в Бельгии. Автомобиль врезался в толпу людей в Стрели-Бракньи в Бельгии, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали.

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