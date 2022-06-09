Летевший из Москвы лайнер внезапно сменил курс

Лайнер авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказали представители перевозчика, командир воздушного судна сменил курс и совершил незапланированную посадку ради спасения жизни пассажира. Подробности инцидента не уточняются.