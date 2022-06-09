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1 час назад

Российский турист погиб в Турции

Вероника Полынина

Турист из России утонул на пляже одного из отелей на юге Турции, сообщает ТАСС.

Российский турист погиб в Турции
Фото: РамблерРамблер

«Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления. Инцидент произошел 8 июня на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат», - рассказали в генконсульстве России в Анталье.

Мужчину доставили на скорой помощи в больницу, но спасти его не удалось. Турист скончался, не приходя в сознание. Генеральное консульство РФ совместно со страховой компанией занимаются вопросом репатриации погибшего.

31 мая в Анталье попал в аварию и перевернулся микроавтобус, в котором 13 российских туристов направлялись на экскурсию в Демре. Пострадали 11 туристов и водитель. Автобус врезался в опору линии электропередач, повалил два дерева и фонарный столб на разделительной полосе.

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