Российский турист погиб в Турции

Турист из России утонул на пляже одного из отелей на юге Турции, сообщает ТАСС.

Фото: Рамблер Рамблер

«Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления. Инцидент произошел 8 июня на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат», - рассказали в генконсульстве России в Анталье.

Мужчину доставили на скорой помощи в больницу, но спасти его не удалось. Турист скончался, не приходя в сознание. Генеральное консульство РФ совместно со страховой компанией занимаются вопросом репатриации погибшего.