Российский турист погиб в Турции

«Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления. Инцидент произошел 8 июня на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат», - рассказали в генконсульстве России в Анталье.
Мужчину доставили на скорой помощи в больницу, но спасти его не удалось. Турист скончался, не приходя в сознание. Генеральное консульство РФ совместно со страховой компанией занимаются вопросом репатриации погибшего.
31 мая в Анталье попал в аварию и перевернулся микроавтобус, в котором 13 российских туристов направлялись на экскурсию в Демре. Пострадали 11 туристов и водитель. Автобус врезался в опору линии электропередач, повалил два дерева и фонарный столб на разделительной полосе.