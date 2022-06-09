В Молдавии внутри ехавшей на Украину скорой нашли израильтян и оружие

Пограничная полиция Молдавии обнаружила внутри машины скорой помощи, ехавшей на Украину, оружие и граждан Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что вечером 8 июня на КПП Паланка пограничники остановили для проверки зарегистрированную в Великобритании машину скорой помощи, за рулем которой находился гражданин Швейцарии. Вместе с ним в автомобиле находились пять израильтян, двое из которых — несовершеннолетние, а также пистолет, 45 патронов, баллистический шлем, два бронежилета и пять раций.

Водитель объяснил, что является фельдшером по профессии и планировал приехать в украинский город Николаев для оказания медицинской помощи пострадавшим. Обнаруженное в машине оружие, экипировка и оборудование, по его словам, принадлежит ему и предназначено для самообороны. При этом он отметил, что не знал о запрете на провоз таких предметов через государственную границу. Граждане Израиля заявили, что ехали вместе с водителем до Одессы в качестве пассажиров.

В погранполиции добавили, что оружие было изъято и передано на экспертизу, а иностранцам было разрешено пересечь границу.