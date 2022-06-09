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17 минут назад

Очевидец жестокого избиения школьника под Пермью рассказал, что драка была «один на один»

Газета.Ru

В сообществе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором толпа подростков якобы избивает школьника. Один из свидетелей инцидента Алексей (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что драка на самом деле была «один на один», а после конфликта соперники «пожали друг другу руки».

Очевидец раскрыл подробности жестокого избиения школьника под Пермью
Фото: ЧП Березники !/VKЧП Березники !/VK

«Мы с ребятами гуляли своей компанией, и бежит навстречу нам мальчик, 14 лет, как он сказал, и говорит: «Защитите меня, за мной толпа бежит». Мы решили за него вступиться. Этот пацан походу почувствовал, что мы за него заступимся и сказал другому: «Давай один на один». Типа драться. А тому мальчику 12 лет. Я начал их пытаться разнимать, мне сказали, что не надо, они же пацаны, сами решат. И я не стал в это лезть. После драки они друг другу руки пожали и перед друг другом извинились. Конфликт был исчерпан. Дрались один на один, просто они в кругу стояли, толпа в кругу стояла вся, и они дрались в этом кругу. Серьезных травм не было», — рассказал он.

Ролик был опубликован 8 июня анонимным пользователем с подписью «Опять бои без правил...если кто из родителей узнал своих, проведите беседы».

Позднее стало известно, что Следственный комитет по Пермскому краю проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео и выясняет обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Следственный комитет,
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