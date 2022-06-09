Очевидец раскрыл подробности жестокого избиения школьника под Пермью

«Мы с ребятами гуляли своей компанией, и бежит навстречу нам мальчик, 14 лет, как он сказал, и говорит: «Защитите меня, за мной толпа бежит». Мы решили за него вступиться. Этот пацан походу почувствовал, что мы за него заступимся и сказал другому: «Давай один на один». Типа драться. А тому мальчику 12 лет. Я начал их пытаться разнимать, мне сказали, что не надо, они же пацаны, сами решат. И я не стал в это лезть. После драки они друг другу руки пожали и перед друг другом извинились. Конфликт был исчерпан. Дрались один на один, просто они в кругу стояли, толпа в кругу стояла вся, и они дрались в этом кругу. Серьезных травм не было», — рассказал он.