В Новой Москве произошел пожар на детской площадке

Днем в четверг, 9 июня, на одной из детских площадок Новой Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

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Инцидент произошел в поселке Кокошкино. На записи, попавшей в распоряжение канала, видно, что огнем охвачены практически все аттракционы площадки.

Информации о пострадавших нет.

Как рассказали «Москве 24» очевидцы, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем – дети якобы играли с зажигалкой. По другой версии, дети хотели пожарить на площадке хлеб.