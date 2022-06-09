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33 минуты назад

В Новой Москве произошел пожар на детской площадке

Мария Иванова

Днем в четверг, 9 июня, на одной из детских площадок Новой Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

В Новой Москве произошел пожар на детской площадке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в поселке Кокошкино. На записи, попавшей в распоряжение канала, видно, что огнем охвачены практически все аттракционы площадки.

Информации о пострадавших нет.

Как рассказали «Москве 24» очевидцы, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем – дети якобы играли с зажигалкой. По другой версии, дети хотели пожарить на площадке хлеб.

Ранее пожар произошел на детской площадке в саратовском поселке Новопушкинское. На площадке загорелась деревянная горка, причиной назвали неосторожное обращение с огнем. При пожаре никто не пострадал.

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