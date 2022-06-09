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36 минут назад

Пожар на детской площадке в Новой Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

На детской площадке в Новой Москве произошел пожар. Снятые очевидцами кадры с места событий в поселении Кокошкино появились в распоряжении телеканала «Москва 24», запись опубликована в его Telegram. На ней видна охваченная пламенем игровая зона во дворе жилого квартала.

По словам очевидцев, возгорание могло возникнуть в результате неудачной попытки детей пожарить хлеб. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось о хлопке газа в жилой многоэтажке в Ставрополе. В результате происшествия пострадал один человек.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,
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