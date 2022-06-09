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59 минут назад

Житель Краснодара умер после операции по обрезанию

Газета.Ruиещё 2

В Краснодарском крае в частной клинике после обрезания скончался 36-летний пациент. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель Краснодара умер после операции по обрезанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в начале апреля. Мужчина обратился в клинику, где ему сделали обрезание. Ему наложили швы и отправили на амбулаторное лечение. Однако спустя некоторое время у пациента началась рвота, а на теле появились красные пятна.

В течение двух дней краснодарца на дому осматривал хирург. Медик принял решение снять швы, предположив, что туда мог попасть волос, который привел к инфекции.

2 мая мужчине стало еще хуже и его госпитализировали. В итоге спустя 16 дней краснодарец скончался. Предварительной причиной смерти назвали заражение крови и септический шок.

При этом родственники погибшего считают, что в его смерти виноваты врачи. Они планируют добиться возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пациент умер после того, как хирурги забыли ножницы в его желудке.

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