Опасного криминального авторитета задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержали одного из наиболее опасных криминальных авторитетов Украины Артура «Тучу» Горобца. Как сообщает Readovka, он занимался «перевоспитанием» гражданских, которые поддерживают Россию.
«Туча» был задержан бойцами Росгвардии — информацию подтвердил командир Запорожского ополчения Владимир Новиков. По его словам, Горобец отстреливался и пытался скрыться, но росгвардейцы ранили его и задержали. Сейчас преступника проверяют на причастность к деятельности СБУ.
По информации издания, «Туча» грабил и вымогал деньги у всех, кто поддерживал РФ, а тем, кто отказывался сотрудничать мстил вместе с подельниками.
Отмечается, что Горобец был уголовным авторитетом организованной преступной группировки в Мелитополе. Преступник был неоднократно судим за вымогательство, рэкет и поборы. При этом власти Украины покрывали его, поскольку «сделки» с ним были выгодны для местных чиновников.