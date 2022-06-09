Опасного криминального авторитета задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержали одного из наиболее опасных криминальных авторитетов Украины Артура «Тучу» Горобца. Как сообщает Readovka, он занимался «перевоспитанием» гражданских, которые поддерживают Россию.

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«Туча» был задержан бойцами Росгвардии — информацию подтвердил командир Запорожского ополчения Владимир Новиков. По его словам, Горобец отстреливался и пытался скрыться, но росгвардейцы ранили его и задержали. Сейчас преступника проверяют на причастность к деятельности СБУ.

По информации издания, «Туча» грабил и вымогал деньги у всех, кто поддерживал РФ, а тем, кто отказывался сотрудничать мстил вместе с подельниками.