Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Ставрополе

В многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв. Об этом сообщает МИЦ «Известия» в своем официальном Telegram-канале, в чьем распоряжении оказалось снятое свидетелями происшествия видео.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате инцидента пострадал один человек, еще 50 были эвакуированы.
«На улице Тухачевского в Ставрополе произошел хлопок газа без возгорания в многоквартирном 12-этажном доме. Пострадал один человек, эвакуированы 50 человек. Повреждено четыре квартиры», – передает сообщение ведомства ТАСС.