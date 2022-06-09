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17 минут назад

Пятилетняя девочка получила разрыв печени в детсаду в Петербурге

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка получила разрыв печени после того, как упала на площадке в детском саду. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пятилетняя девочка получила разрыв печени в детском саду в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, инцидент произошел в детском саду на Гражданском проспекте. Предварительно установлено, что ребенок упал животом на металлическую перекладину с высоты в полтора метра. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее разрыв правой доли печени и ушиб живота.

Следственный комитет Санкт-Петербурга организовал по факту происшествия проверку. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Ранее в детском саду в Магаданской области трехлетней девочке ошпарили ноги. Ребенка хотели помыть, для чего поставили в кастрюлю с кипятком.

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