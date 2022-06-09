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1 час назад

Задержание 13 экстремистов в Ростове-на-Дону показали на видео

Александр Кузьмин

ФСБ задержала 13 исламистских экстремистов в Ростове-на-Дону, входивших в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Обнародованное спецслужбой видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации… "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанные при координации эмиссаров на Украине занимались распространением террористической идеологии на территории России, а также вербовали россиян и трудовых мигрантов.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Происшествия,Криминал,Видео,Хизб-ут-Тахрир,ФСБ,
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