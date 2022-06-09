Задержание 13 экстремистов в Ростове-на-Дону показали на видео

ФСБ задержала 13 исламистских экстремистов в Ростове-на-Дону, входивших в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Обнародованное спецслужбой видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации… "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*… состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что задержанные при координации эмиссаров на Украине занимались распространением террористической идеологии на территории России, а также вербовали россиян и трудовых мигрантов.
* Запрещенная в России террористическая организация.