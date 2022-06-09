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9 минут назад

Пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за родов пассажирки

Газета.Ru

Самолет, следовавший из Москвы в Хабаровск, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что у женщины на борту начались роды. Об этом сообщает «Е1».

В Екатеринбурге экстренно посадили самолет из-за родов пассажирки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Женщина начала рожать! Самолет экстренно сел», — поделился очевидец.

В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что пилот успел вовремя посадить самолет. Когда девушку передали врачам, самолет продолжил путь до Хабаровска.

«В связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров рейс SU1718 Москва — Хабаровск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажирка была госпитализирована в одну из городских больниц. Рейс вылетел в пункт назначения», — подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Происшествия,Аэропорт Кольцово,
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