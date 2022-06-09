В Екатеринбурге экстренно посадили самолет из-за родов пассажирки

Самолет, следовавший из Москвы в Хабаровск, экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что у женщины на борту начались роды. Об этом сообщает «Е1».
«Женщина начала рожать! Самолет экстренно сел», — поделился очевидец.
В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что пилот успел вовремя посадить самолет. Когда девушку передали врачам, самолет продолжил путь до Хабаровска.
«В связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров рейс SU1718 Москва — Хабаровск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажирка была госпитализирована в одну из городских больниц. Рейс вылетел в пункт назначения», — подтвердили в пресс-службе аэропорта.