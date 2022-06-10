Пассажир ударил водителя и разбил стекло автобуса в Москве

Задержан мужчина, хулиганивший в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 10, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего по маршруту в Оружейном переулке, сделал замечание одному из пассажиров — тот был пьян, громко и нецензурно высказывался, мешал другим пассажирам в салоне и вел себя крайне агрессивно.

Возник конфликт, и злоумышленник несколько раз ударил водителя и разбил стекло двери. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемый был задержан на Садово-Сухаревской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».