В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Пьяный пассажир ударил водителя и разбил стекло автобуса в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Задержан мужчина, хулиганивший в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 10, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по столице.

Пассажир ударил водителя и разбил стекло автобуса в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего по маршруту в Оружейном переулке, сделал замечание одному из пассажиров — тот был пьян, громко и нецензурно высказывался, мешал другим пассажирам в салоне и вел себя крайне агрессивно.

Возник конфликт, и злоумышленник несколько раз ударил водителя и разбил стекло двери. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемый был задержан на Садово-Сухаревской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

3 июня стало известно о том, что житель столицы сжег автомобиль соседа из мести.

Происшествия,Торговый центр,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители