Вертолет пропал в Италии

На севере Италии пропал без вести вертолет с семью людьми на борту. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на турецкие СМИ.

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10 июня вертолет вылетел из города Лукка в направлении Тревизо, но пропал с радаров недалеко от Модены. В настоящее время идут поиски. Известно, что на борту в том числе находились четверо граждан Турции.

Личности тех, кто находится на борту, не раскрываются, однако турецкие СМИ сообщают, что среди пассажиров есть сотрудники турецкой компании Eczacibasi. Они прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке. Само судно принадлежит итальянской компании по производству средств гигиены и бытовой химии.