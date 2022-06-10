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54 минуты назад

Вертолет с итальянцами и турками на борту пропал без вести в Италии

Lenta.ruиещё 1

На севере Италии пропал без вести вертолет с семью людьми на борту. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на турецкие СМИ.

Вертолет пропал в Италии
Фото: ShutterstockShutterstock

10 июня вертолет вылетел из города Лукка в направлении Тревизо, но пропал с радаров недалеко от Модены. В настоящее время идут поиски. Известно, что на борту в том числе находились четверо граждан Турции.

Личности тех, кто находится на борту, не раскрываются, однако турецкие СМИ сообщают, что среди пассажиров есть сотрудники турецкой компании Eczacibasi. Они прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке. Само судно принадлежит итальянской компании по производству средств гигиены и бытовой химии.

29 мая на северо-западе Непала самолет местной авиакомпании Tara Air, на борту которого находились 19 пассажиров (граждане Непала, Индии и два гражданина Германии) и три члена экипажа, вылетел из аэропорта города Покхара и спустя несколько минут пропал с радаров. На его поиски отправили два частных вертолета и вертолет Военно-воздушных сил Непала. Вскоре его обломки были найдены на северо-западе страны, на месте крушения обнаружили тела 14 погибших.

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