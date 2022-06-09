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28 минут назад

В России ездовая собака насмерть загрызла ребенка

Lenta.ruиещё 1

На Чукотке ездовая собака насмерть искусала ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

На Чукотке ездовая собака насмерть загрызла ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, животное загрызло малолетнюю девочку в среду, 8 июня. Ребенок скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего охотника, которому принадлежала собака. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Красноярском крае домашняя собака насмерть загрызла ребенка. Животное набросилось на пятилетнего мальчика, когда тот гулял по территории двора.

Происшествия,Следственный комитет,
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