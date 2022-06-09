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18 минут назад

Застрявший в Канаде российский самолет заплатил миллионы рублей за парковку

Lenta.ruиещё 5

Российская авиакомпания заплатила более 100 тысяч канадских долларов (4,5 миллиона рублей) за парковку грузового самолета, застрявшего в аэропорту Торонто. Об этом сообщает Independent.

Застрявший в Канаде российский самолет заплатил миллионы рублей за парковку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, самолет Ан-124, принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде с 27 февраля. Отмечается, что воздушное судно прибыло в страну с целью доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.

В это же время Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в России. С тех пор самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тысяч рублей) за каждый день стоянки. На данный момент борт находится в Торонто более ста дней.

«Самолет не может вылететь в территориальное воздушное пространство Канады, так как это нарушает NOTAM [уведомление для авиаторов]», — сообщил изданию представитель Министерства транспорта Канады.

Он отметил, что уведомление остается в силе и в настоящее время нет планов по его пересмотру или изменению.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA — авиарегулятор Евросоюза) лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС. Отмечается, что без сертификата летной годности воздушное судно не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации того государства, где самолет зарегистрирован. В список, в частности, были включены «Аэрофлот», S7, «Газпром-Авиа», «Волга-Днепр»Уральские авиалинии».

Происшествия,Уральские авиалинии,АК S7,Газпром авиа,Волга-Днепр,Аэрофлот,ЕС,
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