Траулер загорелся возле Владивостока

Рыболовный траулер загорелся в Амурском проливе недалеко от Владивостока, сообщает РИА «Новости».

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По словам источника агентства в экстренных службах, горит траулер «Икларанд», пожар произошел в восьми километрах от Владивостока.

Мимо проходящие суда эвакуировали с судна 13 человек. К горящему кораблю направлены буксир, катер и судно морской спасательной службы.

По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.