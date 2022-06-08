Траулер загорелся возле Владивостока

Рыболовный траулер загорелся в Амурском проливе недалеко от Владивостока, сообщает РИА «Новости».
По словам источника агентства в экстренных службах, горит траулер «Икларанд», пожар произошел в восьми километрах от Владивостока.
Мимо проходящие суда эвакуировали с судна 13 человек. К горящему кораблю направлены буксир, катер и судно морской спасательной службы.
По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Рыболовный траулер «Икларанд» 1979 года постройки приписан к порту Владивостока, владельцем судна значится ООО «Дельфин».