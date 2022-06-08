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43 минуты назад

Возле Владивостока горит рыболовный траулер

Вероника Полынина

Рыболовный траулер загорелся в Амурском проливе недалеко от Владивостока, сообщает РИА «Новости».

Траулер загорелся возле Владивостока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника агентства в экстренных службах, горит траулер «Икларанд», пожар произошел в восьми километрах от Владивостока.

Мимо проходящие суда эвакуировали с судна 13 человек. К горящему кораблю направлены буксир, катер и судно морской спасательной службы.

По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Рыболовный траулер «Икларанд» 1979 года постройки приписан к порту Владивостока, владельцем судна значится ООО «Дельфин».

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