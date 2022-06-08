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47 минут назад

Рыболовный траулер загорелся вблизи Владивостока

Москва24

Пожар произошел на рыболовном траулере в Амурском заливе вблизи Владивостока, сообщает РИА Новости.

Рыболовный траулер загорелся вблизи Владивостока
Фото: ТАССТАСС

"В восьми километрах юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере "Икларанд", – рассказал информагентству представитель экстренных служб региона.

С горящего судна были эвакуированы 13 членов экипажа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В мае один человек погиб в результате пожара на борту турецкого судна в районе порта Темрюк на Кубани. Возгорание было ликвидировано силами экипажа корабля.

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