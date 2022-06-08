Рыболовный траулер загорелся вблизи Владивостока

"В восьми километрах юго-западнее Владивостока в акватории Амурского залива происходит пожар на рыболовном траулере "Икларанд", – рассказал информагентству представитель экстренных служб региона.

В мае один человек погиб в результате пожара на борту турецкого судна в районе порта Темрюк на Кубани. Возгорание было ликвидировано силами экипажа корабля.