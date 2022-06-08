Пьяный россиянин зарубил топором разбудившую его знакомую

В Амурской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил знакомую при помощи топора. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Преступление было совершено 3 октября 2021 года. 55-летняя женщина праздновала день рождения в компании своей подруги и ее супруга. По окончании застолья мужчина отправился спать, а женщины остались в комнате.

Вскоре потерпевшая услышала, как муж подруги разговаривает во сне, и решила его разбудить. Тот проснулся, схватил топор и несколько раз ударил им знакомую, та скончалась на месте.

Эксперты установили, что злоумышленник в момент совершения убийства страдал временным психическим расстройством, которое развилось из-за постоянного злоупотребления алкоголем и перенесенной травмы головы. Таким образом, по мнению специалистов, мужчине требуется принудительное лечение в психиатрической клинике.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд, следствие потребовало применить указанные выше меры по отношению к мужчине.