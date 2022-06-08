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48 минут назад

Россиянка погибла на Пхукете

Prim.News

Полиция курорта Патонг получила сообщение о падении женщины с восьмого этажа жилого комплекса.

Россиянка погибла на Пхукете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка скончалась после падения с восьмого этажа жилого дома на Пхукете в Таиланде, полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.

«Полиция курорта Патонг получила сообщение о падении женщины с восьмого этажа жилого комплекса The Emerald Terrace. Стражи правопорядка приехали на место происшествия и обнаружили возле дома тело женщины, она скончалась от смертельной травмы головы», — пишет издание.

Как отмечает портал, погибшей была 35-летняя россиянка, которая проживала на восьмом этаже дома с тремя друзьями. В полиции также сообщили, что компания перед случившимся распивала алкоголь.

«Дело расследуется полицейским участком Патонга на Пхукете и туристической полицией острова. Детали расследования инцидента будут переданы в посольство РФ в Таиланде, чтобы проинформировать родственников об обстоятельствах гибели женщины», — уточняет The Phuket News.

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