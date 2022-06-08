Россиянка погибла на Пхукете

Россиянка скончалась после падения с восьмого этажа жилого дома на Пхукете в Таиланде, полиция выясняет обстоятельства происшествия, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.

«Полиция курорта Патонг получила сообщение о падении женщины с восьмого этажа жилого комплекса The Emerald Terrace. Стражи правопорядка приехали на место происшествия и обнаружили возле дома тело женщины, она скончалась от смертельной травмы головы», — пишет издание.

Как отмечает портал, погибшей была 35-летняя россиянка, которая проживала на восьмом этаже дома с тремя друзьями. В полиции также сообщили, что компания перед случившимся распивала алкоголь.