Автомобиль Genesis, который сбил курьера на улице Сретенка в Москве, числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Об этом сообщает Baza.

После ДТП водитель машины попытался быстро скрутить номера, однако не успел это сделать. Очевидцы аварии смогли их сфотографировать. Кроме того, водитель снял с машины мигалку.

Ранее стало известно, что автомобиль Genesis, который числится за Госдумой, сбил человека в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Сретенка.