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40 минут назад

Сбившим курьера в Москве оказалось авто лидера «Справедливой России» Миронова

Lenta.ruиещё 4

Автомобиль Genesis, который сбил курьера на улице Сретенка в Москве, числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Об этом сообщает Baza.

После ДТП водитель машины попытался быстро скрутить номера, однако не успел это сделать. Очевидцы аварии смогли их сфотографировать. Кроме того, водитель снял с машины мигалку.

Автомобиль Госдумы сбил курьера в центре Москвы

Ранее стало известно, что автомобиль Genesis, который числится за Госдумой, сбил человека в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Сретенка.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», политик в момент аварии находился в салоне автомобиля, а потом покинул его и ушел пешком.

Происшествия,Видео,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
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