Сотрудники Росгвардии задержали угонщика велосипеда в Москве. Видео

Сотрудники Росгвардии меньше чем за минуту задержали похитителя велосипеда в Москве. Патруль получил ориентировку после угона с велопарковки на улице Михайлова. Об этом передает "Москва 24".

Практически тут же им на маршруте встретился мужчина на похожем транспорте – совпали и марка, и цвет. Как только велосипедист заметил экипаж, сразу же попытался скрыться.