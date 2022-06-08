На Байкале произошло мощное землетрясение

В акватории Байкала произошло сильное землетрясение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 8,4 балла. В городах Иркутской области ощущались толчки интенсивностью до 5 баллов.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — сообщили в МЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал геофизической службы СО РАН пишет, что магнитуда землетрясения составила 6,4, энергетический класс – 15. Эпицентр сейсмособытия находился недалеко от поселка Большое Голоустное.

Жители Иркутска в соцсетях рассказывают, что при толчке сильно раскачивалась мебель, особенно на последних этажах зданий.