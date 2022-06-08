На Байкале произошло мощное землетрясение

В акватории Байкала произошло сильное землетрясение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 8,4 балла. В городах Иркутской области ощущались толчки интенсивностью до 5 баллов.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
«По сообщениям единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Приангарья жертв и разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — сообщили в МЧС.
«Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал геофизической службы СО РАН пишет, что магнитуда землетрясения составила 6,4, энергетический класс – 15. Эпицентр сейсмособытия находился недалеко от поселка Большое Голоустное.
Жители Иркутска в соцсетях рассказывают, что при толчке сильно раскачивалась мебель, особенно на последних этажах зданий.
В апреле на Байкале произошло три землетрясения подряд. 7-8 апреля были зафиксированы толчки магнитудой 10,4, 10,9 и 3. Озеро Байкал находится в сейсмоактивной Байкальской рифтовой зоне, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит. Усиление активности фиксируется с осени 2020 года.