Появились неожиданные подробности в деле о краже 40 млн из обменника

Дело о краже 40 млн рублей в обменном пункте Москвы становится все более запутанным. Как выяснилось, деньги украла не женщина, а мужчина. А сам обменник оказался поддельным. Подробности инцидента выяснил Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что в обменном пункте в Северном Тушине Антон Муравьев и некий Георгий передали кассиру 40 млн рублей для обмена на валюту. Однако через какое-то время мужчины выяснили, что кассир скрылся вместе с деньгами.

Полиции потерпевшие сообщили, что в обменном пункте, где они хотели поменять крупную сумму денег, находилась девушка. Однако выяснилось, что это был мужчина. Это стало понятно, когда полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения. Почему мужчины «перепутали» пол кассира, пока непонятно.

Судя по видео, в день кражи кассир обменника на Героев-Панфиловцев подошел к работникам соседнего табачного магазина и, представившись строителем, попросил ключ. По его словам, скоро на этом месте откроется автоломбард, а он якобы проводит ремонт. Даже показал «договор субаренды».

Также удалось выяснить, что после побега в окно, деньги у кассира принял подельник, который за 40 минут до преступления заходил в табачную лавку. При этом автомобиль Kia Rio, на котором скрылся кассир с подельником и деньгами, оказался зарегистрирован на некую жительницу поселка Запрудня.

По ее словам, иномаркой пользовался племянник супруга, однако он продал машину по доверенности примерно год назад. В середине мая машина снова сменила хозяина, которого теперь разыскивает полиция.