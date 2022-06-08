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24 минуты назад

Раскрыта личность совершившего наезд на толпу людей в Берлине

Елена Прошина

Совершившим наезд на пешеходов в Берлине водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыта личность совершившего наезд на толпу людей в Берлине
Фото: ReutersReuters

По данным местной полиции, водителя транспортного средства задержан, его допрашивают.

Инцидент произошел неподалеку от площади Брайтшайдплац. Мужчина на автомобиле врезался в толпу. В результате ЧП один человек погиб, еще по меньшей мере восемь пострадали. Причины инцидента пока не известны. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Полиция Берлина не исключает, что наезд на людей мог быть умышленным.

Посольство РФ в Германии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Посольство находится в тесном контакте с местными правоохранительными органами.

Напомним, в 2016 году на Брайтшайдплац произошел теракт - исламист Анис Амри въехал на грузовике в посетителей рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. Через 4 дня он был убит итальянской полицией на окраине Милана.

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