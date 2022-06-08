Раскрыта личность совершившего наезд на толпу людей в Берлине

Совершившим наезд на пешеходов в Берлине водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местной полиции, водителя транспортного средства задержан, его допрашивают.
Инцидент произошел неподалеку от площади Брайтшайдплац. Мужчина на автомобиле врезался в толпу. В результате ЧП один человек погиб, еще по меньшей мере восемь пострадали. Причины инцидента пока не известны. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Полиция Берлина не исключает, что наезд на людей мог быть умышленным.
Посольство РФ в Германии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Посольство находится в тесном контакте с местными правоохранительными органами.
Напомним, в 2016 году на Брайтшайдплац произошел теракт - исламист Анис Амри въехал на грузовике в посетителей рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. Через 4 дня он был убит итальянской полицией на окраине Милана.