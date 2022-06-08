Раскрыта личность совершившего наезд на толпу людей в Берлине

Совершившим наезд на пешеходов в Берлине водителем оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным местной полиции, водителя транспортного средства задержан, его допрашивают.

Инцидент произошел неподалеку от площади Брайтшайдплац. Мужчина на автомобиле врезался в толпу. В результате ЧП один человек погиб, еще по меньшей мере восемь пострадали. Причины инцидента пока не известны. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Полиция Берлина не исключает, что наезд на людей мог быть умышленным.

Посольство РФ в Германии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Посольство находится в тесном контакте с местными правоохранительными органами.