13-летний школьник покончил с собой из-за двойки по ОГЭ

В Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после после того, как узнал результаты ОГЭ. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

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По информации телеканала, после сдачи экзаменов подросток планировал поступить в кадетскую школу. Накануне смерти мальчик получил двойку по математике, после чего совершил суицид. В оставленной родственникам предсмертной записке школьник попросил никого не винить в своей гибели.

Смерть девятиклассника из Дербентской школы-интерната № 2 подтвердили в Минобрнауки Дагестана. Соболезнования в связи с гибелью ребенка ведомство опубликовало на своем на своем сайте.