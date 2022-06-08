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11 минут назад

Дагестанский школьник покончил с собой после двойки за экзамен

Lenta.ru

В Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после после того, как узнал результаты ОГЭ. Об этом сообщает РГВК «Дагестан».

13-летний школьник покончил с собой из-за двойки по ОГЭ
Фото: 

По информации телеканала, после сдачи экзаменов подросток планировал поступить в кадетскую школу. Накануне смерти мальчик получил двойку по математике, после чего совершил суицид. В оставленной родственникам предсмертной записке школьник попросил никого не винить в своей гибели.

Смерть девятиклассника из Дербентской школы-интерната № 2 подтвердили в Минобрнауки Дагестана. Соболезнования в связи с гибелью ребенка ведомство опубликовало на своем на своем сайте.

Это не первый случай, когда российские школьники совершают самоубийство из-за результатов экзамена. В июне 2021 года одиннадцатиклассник из Уфы покончил с собой после заваленного ЕГЭ. Его тело обнаружили в заброшенном здании, а в кармане нашли предсмертную записку. В том же месяце из-за результатов ОГЭ по математике с жизнью покончил 16-летний девятиклассник из Санкт-Петербурга. Школьника успели доставить в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

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