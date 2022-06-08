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41 минуту назад

Момент обрушения лесов на строителя в центре Москвы попал на видео

Александр Кузьмин

Строительные леса обрушились на рабочего в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал московской прокуратуры. По данным столичного надзорного ведомства, в результате инцидента строитель был госпитализирован.

«На одном из строений в Леонтьевском пер. произошло обрушение строительных лесов. В результате один человек госпитализирован. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», – говорится в сообщении.

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