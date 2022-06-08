Строительные леса обрушились на рабочего в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал московской прокуратуры. По данным столичного надзорного ведомства, в результате инцидента строитель был госпитализирован.
«На одном из строений в Леонтьевском пер. произошло обрушение строительных лесов. В результате один человек госпитализирован. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», – говорится в сообщении.