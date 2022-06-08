«На одном из строений в Леонтьевском пер. произошло обрушение строительных лесов. В результате один человек госпитализирован. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», – говорится в сообщении.