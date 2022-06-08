Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями нашли под Тамбовом

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в среду на территории агрофирмы "Рудовская" под Тамбовом . Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области .

"По предварительным данным, около 09:30 на территории ООО "ЮВАГ" агрофирмы "Рудовская" обнаружен труп 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Неподалеку в 1,5 км от места убийства обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, погибший - руководитель ООО "ГК АСБ" Юрий Хохлов. Он прибыл в село Рудовка Пичаевского района на осмотр полей, входящих в его агрогруппу. Там Хохлов встретился с фермером, который, предположительно, застрелил предпринимателя из ружья. Позже обнаружили тело фермера.