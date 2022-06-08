В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
38 минут назад

В Тамбовской области нашли тело предпринимателя с огнестрельными ранениями

ТАСС

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в среду на территории агрофирмы "Рудовская" под Тамбовом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями нашли под Тамбовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, около 09:30 на территории ООО "ЮВАГ" агрофирмы "Рудовская" обнаружен труп 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Неподалеку в 1,5 км от места убийства обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, погибший - руководитель ООО "ГК АСБ" Юрий Хохлов. Он прибыл в село Рудовка Пичаевского района на осмотр полей, входящих в его агрогруппу. Там Хохлов встретился с фермером, который, предположительно, застрелил предпринимателя из ружья. Позже обнаружили тело фермера.

На место происшествия прибыли заместитель прокурора области Эдуард Гиматов и прокурор Пичаевского района Виталий Колдашов.

Происшествия,Эдуард Гиматов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители