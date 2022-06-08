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15 минут назад

В российском суде при стрельбе ранили конвоира и пристава

Елена Прошина

В Пролетарском районном суде Ростова обвиняемый ранил двух человек, завладев оружием. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В российском суде обвиняемый открыл стрельбу
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, 48-летнего Ивана Костюкова, обвиняемого за разбой, привезли на очередное заседание суда. Во время, когда мужчину вели из автозака в здание, он смог напасть с заточкой на конвоира, после чего выхватить пистолет.

В результате нападения, Костюков ранил 48-летнего сотрудника в руку. Также был ранен еще один человек. Младшему приставу Султану Байсултанову дважды выстрелили в плечо и дважды в ногу. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сам Костюков был задержан.

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Ранее в Екатеринбурге злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции. Инцидент произошел во время его задержания. Мужчина, 1985 года рождения, находился в федеральном розыске за совершение краж. Его обнаружили на улице Куйбышева. Во время задержания он оказывал сопротивление, пытаясь помешать сотрудникам полиции и применил газовое оружие. В результате нападавший был задержан и передан региональному Следственному комитету.

Происшествия,Султан Байсултанов,
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