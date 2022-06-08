В российском суде обвиняемый открыл стрельбу

В Пролетарском районном суде Ростова обвиняемый ранил двух человек, завладев оружием. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Как уточняется, 48-летнего Ивана Костюкова, обвиняемого за разбой, привезли на очередное заседание суда. Во время, когда мужчину вели из автозака в здание, он смог напасть с заточкой на конвоира, после чего выхватить пистолет.

В результате нападения, Костюков ранил 48-летнего сотрудника в руку. Также был ранен еще один человек. Младшему приставу Султану Байсултанову дважды выстрелили в плечо и дважды в ногу. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сам Костюков был задержан.