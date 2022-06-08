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1 час назад

Опубликовано видео с места кражи 40 млн рублей из обменника в Москве

Александр Кузьмин

Работница столичной операционной кассе по обмену валюты украла у посетителя 40 миллионов рублей. Инцидент произошел в Северном Тушине. Получив от клиента денежные средства, кассиры выпрыгнула с ними в окно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с места происшествия.

Как передает источник, другие арендаторы помещения, расположенного на первом этаже, даже не знали, что соседствуют с пунктом обмены. По их сведениям, там недавно планировали открыть ломбард.

Потерпевший же сообщил полицейским, что крупную сумму денег он получил от брата-предпринимателя, который дал ему поручение приобрести иностранную валюту. За эту услугу он собирался заплатить своему родственнику десять тысяч рублей.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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