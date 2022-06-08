Работница столичной операционной кассе по обмену валюты украла у посетителя 40 миллионов рублей. Инцидент произошел в Северном Тушине. Получив от клиента денежные средства, кассиры выпрыгнула с ними в окно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с места происшествия.

Как передает источник, другие арендаторы помещения, расположенного на первом этаже, даже не знали, что соседствуют с пунктом обмены. По их сведениям, там недавно планировали открыть ломбард.