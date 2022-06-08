Раскрыты подробности кражи 40 млн рублей кассиршей в Москве

Выяснились подробности кражи 40 млн рублей кассиршей в Москве. В обменный пункт в Северном Тушине обратились двое мужчин с крупной суммой денег. 28-летняя девушка, взяв средства для обмена и сказав, что ей нужно пересчитать сумму, закрыла окно, после чего сбежала с деньгами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: Reuters Reuters

Оказалось, что 28-летний водитель Антон Муравьев решил обогатиться на обмене валюты. Мужчина занял у своего брата-бизнесмена 33,5 млн рублей, затем нашел в интернете некоего «трейдера» Георгия, который должен был помочь ему обменять крупную сумму на доллары и потом обратно.

Сначала мужчины совершили пробную операцию — обменяли 2,4 млн в районе Филевского парка. После этого решили обменять оставшуюся сумму. По информации Георгия, в обменнике в Северном Тушине были самые выгодные условия. Туда они и обратились. Муравьев передал кассиру 33,5 млн рублей, а Георгий - 6,5 млн рублей.

После продолжительного отсутствия кассира, мужчины заглянули в окно, однако ни девушки, ни денег там уже не было. По камерам удалось выяснить, что кассирша скрылась на светлом автомобиле Kia, принадлежащим ей.