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27 минут назад

Раскрыты подробности кражи 40 млн рублей кассиршей в Москве

Елена Прошина

Выяснились подробности кражи 40 млн рублей кассиршей в Москве. В обменный пункт в Северном Тушине обратились двое мужчин с крупной суммой денег. 28-летняя девушка, взяв средства для обмена и сказав, что ей нужно пересчитать сумму, закрыла окно, после чего сбежала с деньгами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Раскрыты подробности кражи 40 млн рублей кассиршей в Москве
Фото: ReutersReuters

Оказалось, что 28-летний водитель Антон Муравьев решил обогатиться на обмене валюты. Мужчина занял у своего брата-бизнесмена 33,5 млн рублей, затем нашел в интернете некоего «трейдера» Георгия, который должен был помочь ему обменять крупную сумму на доллары и потом обратно.

Сначала мужчины совершили пробную операцию — обменяли 2,4 млн в районе Филевского парка. После этого решили обменять оставшуюся сумму. По информации Георгия, в обменнике в Северном Тушине были самые выгодные условия. Туда они и обратились. Муравьев передал кассиру 33,5 млн рублей, а Георгий - 6,5 млн рублей.

Кассирша в Москве сбежала с 40 миллионами рублей

После продолжительного отсутствия кассира, мужчины заглянули в окно, однако ни девушки, ни денег там уже не было. По камерам удалось выяснить, что кассирша скрылась на светлом автомобиле Kia, принадлежащим ей.

Интересно, что помещение под обменник на улице Героев Панфиловцев всего неделю назад сдали в аренду зарегистрированному в Липецке ИП Андрею Гаврилову.

Происшествия,Антон Муравьев,Андрей Гаврилов,
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