Тело пропавшей 20-ти летней девушки наши замурованным в бетон

В подвале гаража в Саратове обнаружили замурованное в бетон тело 20-летней россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Следственный Комитет Российской Федерации Следственный Комитет Российской Федерации

По данным следствия, девушка пропала без вести 6 июня. Ночью 8 июня ее нашли мертвой на территории гаражного кооператива «Юбилей» в Заводском районе. Сотрудники городской службы спасения извлекли из бетона тело погибшей со множественными повреждениями в области головы и передали его следователям.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области задержали подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель. В отношении него возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»). В настоящее время полицейские и сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.