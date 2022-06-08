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47 минут назад

Замурованное в бетон тело пропавшей без вести россиянки нашли в подвале гаража

Газета.Ruиещё 3

В подвале гаража в Саратове обнаружили замурованное в бетон тело 20-летней россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело пропавшей 20-ти летней девушки наши замурованным в бетон
Фото: Следственный Комитет Российской ФедерацииСледственный Комитет Российской Федерации

По данным следствия, девушка пропала без вести 6 июня. Ночью 8 июня ее нашли мертвой на территории гаражного кооператива «Юбилей» в Заводском районе. Сотрудники городской службы спасения извлекли из бетона тело погибшей со множественными повреждениями в области головы и передали его следователям.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области задержали подозреваемого, им оказался 45-летний местный житель. В отношении него возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»). В настоящее время полицейские и сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области задушили 18-летнюю студентку колледжа, ее тело нашли возле реки.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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