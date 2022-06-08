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36 минут назад

Рейс авиакомпании "Якутия" Мирный-Хабаровск задержали из-за неисправности двигателя

ТАСС

Рейс авиакомпании "Якутия" Мирный-Хабаровск задержали из-за неисправности левого двигателя воздушного судна, сообщили в среду в пресс-службе авиакомпании.

Авиарейс "Мирный-Хабаровск" задержали из-за неисправности двигателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Авиакомпания "Якутия" сообщает, что на данный момент ведутся работы по поиску и устранению причин неисправности левого двигателя воздушного судна SSJ-95. Сроки возвращения борта в эксплуатацию уточняются", - говорится в сообщении.

35 пассажиров рейса доставят резервным бортом авиакомпании, вылет назначен на 23:55 (17:55 мск). Им предоставили горячее питание и напитки. Изъявившим желание пассажирам предоставят гостиницу.

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