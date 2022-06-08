Авиарейс "Мирный-Хабаровск" задержали из-за неисправности двигателя

Рейс авиакомпании "Якутия" Мирный-Хабаровск задержали из-за неисправности левого двигателя воздушного судна, сообщили в среду в пресс-службе авиакомпании.
"Авиакомпания "Якутия" сообщает, что на данный момент ведутся работы по поиску и устранению причин неисправности левого двигателя воздушного судна SSJ-95. Сроки возвращения борта в эксплуатацию уточняются", - говорится в сообщении.
35 пассажиров рейса доставят резервным бортом авиакомпании, вылет назначен на 23:55 (17:55 мск). Им предоставили горячее питание и напитки. Изъявившим желание пассажирам предоставят гостиницу.