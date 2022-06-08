В Челябинской области 16-летний подросток подозревается в убийстве матери

«По версии следствия, в дневное время в квартире одного из домов города Снежинска подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии женщина скончалась от разрыва внутренних органов», — говорится в сообщении ведомства.