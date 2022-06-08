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16 минут назад

В Челябинской области 16-летний подросток убил пьяную мать

Газета.Ru

В Челябинской области задержали 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве собственной матери. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения Следственного комитета.

В Челябинской области 16-летний подросток подозревается в убийстве матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По версии следствия, в дневное время в квартире одного из домов города Снежинска подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии женщина скончалась от разрыва внутренних органов», — говорится в сообщении ведомства.

На 16-летнего сына убитой женщины завели уголовное дело.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что расследование убийства продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
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