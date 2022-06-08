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4 минуты назад

В Екатеринбурге подросток пострадал от взрыва вейпа

ТАССиещё 1

В Екатеринбурге подросток пострадал при курении вейпа. При включении устройства произошел взрыв, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу.

В Екатеринбурге подросток пострадал от взрыва вейпа при курении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту травмирования 15-летнего подростка в результате курения электронного устройства, генерирующего пар. <…> 6 июня в ДГКБ № 9 поступил несовершеннолетний 2006 года рождения с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья. <…> В вечернее время, когда никого не было дома, пострадавший попытался покурить в своей комнате, для чего открыл окно и включил устройство. Практически сразу раздался хлопок и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", - говорится в сообщении.

Устройство подросток взял у своего 14-летнего знакомого - тот попросил сохранить вейп, опасаясь, что родители его увидят.

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