В Екатеринбурге подросток пострадал от взрыва вейпа при курении

"Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту травмирования 15-летнего подростка в результате курения электронного устройства, генерирующего пар. <…> 6 июня в ДГКБ № 9 поступил несовершеннолетний 2006 года рождения с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья. <…> В вечернее время, когда никого не было дома, пострадавший попытался покурить в своей комнате, для чего открыл окно и включил устройство. Практически сразу раздался хлопок и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", - говорится в сообщении.