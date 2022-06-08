Массовая драка в ТЦ Петербурга закончилась переломом черепа

В Петербурге после массовой драки на паркинге ТРК «Галерея» возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Напомним, драка произошла 5 июня около 19:40. Конфликт завязался между охранником, покупателем и друзьями последнего из-за подозрения сотрудника торгового комплекса в краже товара. В результате потасовки в отдел были доставлены восемь человек — всем от 35 до 37 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

Как удалось выяснить, один из участников 34-летний мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу с ушибами, сотрясением и переломом затылочной кости черепа. Его поместили в отделение нейрохирургии.