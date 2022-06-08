В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
34 минуты назад

Массовая драка в ТРК «Галерея» в Петербурге закончилась переломом черепа

Елена Прошина

В Петербурге после массовой драки на паркинге ТРК «Галерея» возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Массовая драка в ТЦ Петербурга закончилась переломом черепа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, драка произошла 5 июня около 19:40. Конфликт завязался между охранником, покупателем и друзьями последнего из-за подозрения сотрудника торгового комплекса в краже товара. В результате потасовки в отдел были доставлены восемь человек — всем от 35 до 37 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

Как удалось выяснить, один из участников 34-летний мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу с ушибами, сотрясением и переломом затылочной кости черепа. Его поместили в отделение нейрохирургии.

Россиянин открыл стрельбу по полицейским во время задержания

По данному факту возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровью).

Происшествия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители