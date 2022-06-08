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1 час назад

Задержание угнавшего гидроцикл мужчины на реке попало на видео

Александр Кузьмин

В США злоумышленник пытался скрыться от полицейских, угнав гидроцикл. Однако мужчина не смог завести водное транспортное средство. Сначала он греб руками, а затем дрейфовал на воде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео задержания нарушителя.

Чтобы поймать американца правоохранители одолжили лодку у отдыхающих. На записи видно, как офицер вежливо попросил у мужчины небольшое судно для того, чтобы доплыть до преступника. А после задержания полицейские поблагодарили законопослушных граждан за оказание помощи.

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