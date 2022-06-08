Массовое ДТП на Крылатской улице в Москве попало на видео

Авария с участием трех автомобилей произошла на улице Крылатская в районе дома 15. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Как сообщает столичная прокуратура 28-летняя водитель автомобиля BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части в связи с ранее произошедшим ДТП. Мужчина погиб на месте.