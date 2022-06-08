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8 часов назад

Появилось видео с места убийства пятиклассника в Нижнем Новгороде

Александр Кузьмин

Нижегородский подросток зарезал сверстника за то, что тот не хотел с ним общаться. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Shot».

На кадрах с домофона можно увидеть, как 12-летний погибший встречается у подъезда с неким парнем в чёрной маске и заходит внутрь. Затем слышны крики. Меньше чем через минуту дверь подъезда открывается, и выходящий из неё человек проходит так, чтобы не попасть на камеру.

По подозрению в жестокой расправе над школьником задержан его ровесник, с которым он раньше учился в школе с 1-го по 4-й класс. По сообщениям регионального управления СК РФ тринадцатилетний подросток зарезал сверстника из-за того, что тот не хотел с ним общаться.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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