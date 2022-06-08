Появилось видео с места убийства пятиклассника в Нижнем Новгороде

Нижегородский подросток зарезал сверстника за то, что тот не хотел с ним общаться. Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Shot».

На кадрах с домофона можно увидеть, как 12-летний погибший встречается у подъезда с неким парнем в чёрной маске и заходит внутрь. Затем слышны крики. Меньше чем через минуту дверь подъезда открывается, и выходящий из неё человек проходит так, чтобы не попасть на камеру.