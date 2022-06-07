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37 минут назад

У «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы на миллионы рублей

Lenta.ru

В марте рамках инвентаризации Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России») работники службы безопасности центра заявили о пропаже двух генераторов для вертолета Ми-38. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России».

У «дочки» «Вертолетов России» украли генераторы на миллионы
Фото: холдинг "Вертолеты России"холдинг "Вертолеты России"

Как заявил собеседник издания, на вертолет Ми-38 устанавливается генератор переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б. Точно такое же устройство было остановлено на вертолете радиолокационного дозора Ка-31.

По словам источника издания в авиаотрасли, генераторы похитили сотрудники «дочки» «Вертолетов России». «Пропажа оценивается в 9,5 миллиона рублей», — уточнил он.

При этом в пресс-службе компании указали, что материалы служебной проверки были направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Происшествия,АО "Вертолеты России",
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