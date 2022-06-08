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6 минут назад

Массовая драка кавказцев в петербургском ТРК попала на видео

Lenta.ruиещё 1

Очевидцы сняли на видео массовую драку кавказцев в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Кадры с места опубликовал телеканал 78.ru.

На видеоролике видно, как мужчины выясняют отношения на повышенных тонах на парковке петербургского ТРК. Большую часть конфликтующих представляют кавказцы. В какой-то момент собравшиеся начинают бить друг друга, некоторые оказываются лежащими на земле.

Позже выяснилось, что конфликт был спровоцирован кражей. По предварительным данным, одного из кавказцев поймали с ворованным товаром одного из магазинов одежды. Он позвал на помощь друзей, началась потасовка, в которой приняли участие примерно 15 человек.

После случившегося в полицию доставили восемь человек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Кроме того, один из участников драки оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости и многочисленными гематомами.

Ранее сообщалось, что полиция изучит видео драки между россиянином и полицейским в Петербурге. 6 июня в правоохранительные органы Адмиралтейского района города поступило сообщение о применении газового оружия во время конфликта. Приметы участников драки были переданы нарядам полиции, при работе по ним был остановлен молодой человек, который по приметам был схож с разыскиваемым.

Происшествия,Видео,Драка,
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