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1 час назад

Последствия наводнения в российских селах показали на видео

Александр Кузьмин

В Башкирии из-за ливней началось наводнение в двух селах в Бижбулякском районе, последствия разгула природной стихии попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в группе «Моя Уфа. Новости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как потоки воды затапливают частные дворы, огороды и сады. В зоне наводнения оказались жители российских сел Алексеевка и Саитово.

По данным метеорологов, за неделю в Башкирии выпала месячная норма осадков. Южный циклон, пришедший с Каспийского моря, принес обильные грозовые дожди. В западных районах выпало от 21 до 38 миллиметров за сутки, на метеостанции Раевка за семь часов выпало 38 миллиметров.

Об эвакуации жителей пока не сообщалось.

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