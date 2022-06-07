Последствия наводнения в российских селах показали на видео

В Башкирии из-за ливней началось наводнение в двух селах в Бижбулякском районе, последствия разгула природной стихии попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в группе «Моя Уфа. Новости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как потоки воды затапливают частные дворы, огороды и сады. В зоне наводнения оказались жители российских сел Алексеевка и Саитово.

По данным метеорологов, за неделю в Башкирии выпала месячная норма осадков. Южный циклон, пришедший с Каспийского моря, принес обильные грозовые дожди. В западных районах выпало от 21 до 38 миллиметров за сутки, на метеостанции Раевка за семь часов выпало 38 миллиметров.