Стала известна возможная причина взрыва в Херсоне

Разборки местных предпринимателей могли стать причиной взрыва в ресторане в Херсоне. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Правоохранители разбираются, пока сложно говорить о версиях. По их словам, это похоже на местные разборки между предпринимателями", - сказал он.
Сальдо предположил, что в качестве взрывного устройства могли использовать взрывпакет или тротиловую шашку.
"Похоже, что это был взрывпакет, который вроде бы бросили в мусорный бак. Сейчас разбираются. Дверь вынесло <...>. Или тротиловую шашку положили. В общем, это не граната", - указал он.
Глава ВГА уточнил, что рядом с рестораном находится областной драматический театр, а не здание администрации региона.
Во вторник военно-гражданская администрация Херсонской области сообщала, что в ресторане "Ностальжи" в Херсоне произошел взрыв. Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отмечал, что рассматривались несколько версий произошедшего, среди которых как теракт, так и взрыв газового баллона.