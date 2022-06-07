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1 час назад

Глава Херсонской области назвал разборки бизнесменов возможной причиной взрыва в ресторане

ТАССиещё 1

Разборки местных предпринимателей могли стать причиной взрыва в ресторане в Херсоне. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Стала известна возможная причина взрыва в Херсоне
Фото: 

"Правоохранители разбираются, пока сложно говорить о версиях. По их словам, это похоже на местные разборки между предпринимателями", - сказал он.

Сальдо предположил, что в качестве взрывного устройства могли использовать взрывпакет или тротиловую шашку.

"Похоже, что это был взрывпакет, который вроде бы бросили в мусорный бак. Сейчас разбираются. Дверь вынесло <...>. Или тротиловую шашку положили. В общем, это не граната", - указал он.

Глава ВГА уточнил, что рядом с рестораном находится областной драматический театр, а не здание администрации региона.

Во вторник военно-гражданская администрация Херсонской области сообщала, что в ресторане "Ностальжи" в Херсоне произошел взрыв. Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отмечал, что рассматривались несколько версий произошедшего, среди которых как теракт, так и взрыв газового баллона.

Происшествия,Кирилл Стремоусов,
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