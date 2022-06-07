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1 час назад

Крымчанка убила четырехлетнего сына по приказу голосов в голове

Lenta.ruиещё 1

В Крыму 30-летняя жительница города Щелкино Ленинского района убила четырехлетнего сына по приказу голосов в голове. Об этом сообщает «КП-Крым» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Крымчанка убила сына по приказу голосов в голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 3 июня соседи услышали вопли из квартиры женщины и вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили на полу тело ребенка, на котором было десять ножевых ранений.

Отмечается, что женщина состояла на учете у психиатра с диагнозом эмоционально неустойчивое расстройство личности. По словам ее знакомой, год назад из семьи ушел отец. Из квартиры постоянно слышалась ругань, при этом ребенок часто плакал и бегал без одежды.

Сейчас мать задержали. В отношении нее возбудили дело по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

12 мая сообщалось, что в Подмосковье мать убила сына-подростка и совершила суицид.

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