Стали известны подробности убийства дочери замминистра Подмосковья

Стали известны новые подробности убийства 17-летней дочери замминистра по строительству Подмосковья Марата Сибатулина.

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Как сообщает Starhit, обвиняемый и взятый под стражу Кирилл Юрчиков утверждает, что его действия являются самообороной — якобы девушка сама на него напала.

Накануне следователи в качестве свидетеля вызвали друга Кирилла, который изложил свою версию событий. Согласно его словам, за несколько часов до происшествия они вместе с Юрчиковым зашли в рыболовный магазин, где купили раскладной нож.

Через несколько часов они встретили компанию подростков, среди которых была и Сибатулина. Тогда Кирилл сказал другу, что пойдет за пистолетом, поскольку хочет ее расстрелять, после чего ушел. Спустя некоторое время он вернулся на место с пневматическим оружием и позвал Еву на приватный разговор в заброшенный дом, где они якобы стреляли по мишеням.

После этого Кирилл попросил друга подойти к дому, забрал у него купленный нож, после чего вернулся в помещение. Через некоторое время оттуда раздался выстрел.

«Как утверждает сам молодой человек, Ева оскорбляла его, напала с ножом, а он в ответ пальнул ей в ногу, потом отобрал нож, несколько раз ударил и убежал. Спрятался в кустах неподалеку. Вскоре тело девушки обнаружили друзья, заподозрившие что-то неладное», — рассказал источник издания.

Друзья Юрчикова отметили, что еще зимой он стал в «шутку» рассказывать, что собирается убить Еву. По их мнению, причиной для убийства стало то, что девушка помешала Кириллу построить отношения с ее подругой. При этом некоторые опрошенные называют другую версию — он якобы завидовал материальному положению семьи Сибатулиной и таким образом решил ее наказать.