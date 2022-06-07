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38 минут назад

Драка за смартфон на улице в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

Драка за телефон на московской улице попала на видео. Запись помогла полицейским задержать подозреваемых в попытке ограбления, сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, потерпевший разместил объявление о продаже смартфона на одном из популярных сервисов. С ним связался потенциальный покупатель и договорился о встрече. Но на сделку молодой человек явился не один, а вместе с подельником.

«Они осмотрели смартфон, и один из них убрал его в карман, предложив владельцу пройти к банкомату, так как при себе у них не оказалось денег для оплаты покупки. Во время следования к терминалу незнакомцы попытались скрыться с телефоном, но потерпевший стал удерживать одного из них и звать на помощь», — говорится в сообщении.

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