Тела женщины и ее 8-летнего сына обнаружены в реке в Самарской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы села Домашка Самарской области и ее сына, о пропаже которых сообщил супруг 5 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

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"Следственные органы СК РФ по Самарской области устанавливают обстоятельства гибели [женщины и ребенка]", - сказала собеседница, подтвердив, что тела обнаружили в водоеме.

Как сообщал ТАСС, 5 июня в органы полиции обратился 50-летний местный житель с заявлением об исчезновении его супруги и ребенка 2013 года рождения, страдающего тяжелым заболеванием. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным очевидцев, женщину с ребенком видели в районе близлежащего водоема. К поиску также были привлечены добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".