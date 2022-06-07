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25 минут назад

В США двухлетний мальчик случайно застрелил отца из пистолета

Lenta.ru

Двухлетний мальчик в штате Флорида, США, застрелил отца из пистолета в спину, пока тот играл в игровую приставку. Его мать, 26-летняя Мари Айала, арестована за халатность при хранении оружия. Об этом сообщает NBC News.

В США двухлетний мальчик случайно застрелил отца из пистолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным полиции, она забыла убрать оружие в недоступное для детей место. Старший ребенок пяти лет рассказал правоохранительным органам, что его брат смог найти пистолет Glock и затем случайно выстрелил из него. «Пистолет хранился неправильно, он был доступен даже для двухлетнего ребенка, и в результате [халатности] произошла трагедия, которую никто не может осмыслить», — рассказал шериф округа Ориндж Джон Мина.

Сама Айала рассказала, что инцидент произошел в спальне в присутствии супругов и их трех детей. «Дети не пострадали, но, скорее всего, они навсегда останутся с эмоциональной травмой. Мало того, что они фактически потеряли обоих родителей, малышу, который случайно выстрелил своему отцу в спину, придется расти с осознанием того, что его действия стали причиной смерти родителя», — добавил шериф.

Ранее стало известно, что в Туле суд приговорил к двум годам исправительных работ мужчину, который случайно убил коллегу во время приемки оружия. Подсудимый принес контролерам оружие для приемки. Россиянин думал, что оно не заряжено; после того как он снял предохранитель и нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Пуля прошла сквозь стену и попала в голову 63-летнему сотруднику Тульского оружейного завода.

Происшествия,В мире,Тульский оружейный завод,
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