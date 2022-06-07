Число пострадавших из-за взрыва в ресторане Херсона возросло

Общее количество пострадавших в результате взрыва в ресторане в Херсоне достигло четырех человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз .

Ранее сообщалось, что при взрыве в ресторане в Херсоне, предварительно, пострадал один человек.

"Итоговое количество у нас: пострадал официант, две девушки помоложе и одна женщина пожилого возраста. Степень тяжести [их состояния] выясняется, их забрали в больницу", - сказал Мороз.

Ранее сообщалось, что специалисты обследуют территорию ресторана на предмет возможного наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ, место происшествия оцеплено. Во вторник военно-гражданская администрация Херсонской области сообщала, что в ресторане "Ностальжи" в Херсоне произошел взрыв. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что рассматриваются несколько версий относительно причин взрыва, среди которых как теракт, так и бытовая версия возможного хлопка газового баллона.